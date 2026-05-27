L'ex calciatore ha detto che il Milan deve raggiungere l'obiettivo stagionale. Ha aggiunto che Leao non fa più parte del progetto della squadra. La dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Dopo un lungo silenzio Demetrio Albertini ha deciso di parlare. L'ex calciatore, che ha vestito la maglia rossonera dal 1988 al 2002, è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport per analizzare la stagione, terrificante, del Milan di Massimiliano Allegri. L'ex calciatore rossonero, come tutti i tifosi, non si aspettava un tracollo così vertiginoso della squadra, culminato poi con la mancata qualificazione in Champions League. Durante la chiacchierata, lex calciatore ha voluto riservare alcune parole anche per Allegri e il resto della dirigenza, esprimendo anche un augurio per il futuro del club e un messaggio rivolto a tutti i tifosi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Albertini: “Se sei il Milan non puoi non raggiungere l’obiettivo. Leao? E’ fuori dal progetto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Albertini: "Milan, due fallimenti di fila. Leao? Lo vedo fuori dal progetto. E Allegri..."

Ma quale “Leao sei fuori”, non è lui il problema del Milan: il vero colpevole è FurlaniIn un clima di tensione tra il club e il suo attaccante, il Milan ha deciso di allontanare il giocatore, ma si discute se le responsabilità siano da...

Temi più discussi: Albertini: Milan, due fallimenti di fila. Leao? Lo vedo fuori dal progetto. E Allegri...; Albertini: Mai mi sarei aspettato il crollo del Milan. I giocatori si sono creati un alibi; Svolta Napoli, Corsport: Avanza Italiano; Verso Milan-Cagliari: numeri positivi per i rossoneri nei precedenti a Milano.

Demetrio Albertini Milan, mai più così x.com

Albertini: Mai mi sarei aspettato il crollo del Milan. I giocatori si sono creati un alibiDemetrio Albertini, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, commenta il crollo del Milan: Se me lo aspettavo? Mai nella vita. tuttomercatoweb.com

Albertini: Milan, i giocatori si sono fatti degli alibi. Il ruolo di Ibrahimovic è equivocabile e non dovrebbe esserloI pareri di chi conosce il vecchio dna rossonero sulla stagione appena conclusa con un rumoroso flop ... msn.com