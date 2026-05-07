Ma quale Leao sei fuori non è lui il problema del Milan | il vero colpevole è Furlani

Da pianetamilan.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un clima di tensione tra il club e il suo attaccante, il Milan ha deciso di allontanare il giocatore, ma si discute se le responsabilità siano da attribuire più alla gestione dirigenziale o alle scelte tecniche. La questione riguarda le decisioni prese dalla dirigenza, in particolare da un esponente di spicco, che avrebbe influenzato la situazione del giocatore e le dinamiche interne alla squadra. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

“Leao sei fuori”. Così titola in prima pagina 'La Gazzetta dello Sport' di oggi, giovedì 7 giugno 2026, alimentando le indiscrezioni su un possibile addio del numero 10 rossonero dopo sette stagioni a Milano. Secondo la ‘rosea’, il portoghese sarebbe "destinato ai saluti". Uno scenario che ciclicamente si ripresenta a fine stagione, ma che finora non si è mai concretizzato. Il punto, però, è un altro: Rafael Leao è il problema del Milan, o è soltanto un modo per distogliere l'attenzione dal vero colpevole? È vero, l’annata del classe 1999 non è stata tra le più brillanti. I numeri parlano di 10 gol e 3 assist in 29 presenze, per un totale di 1888 minuti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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