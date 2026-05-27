Albertini | Milan tracollo inaspettato Anche Allegri responsabile

L’ex centrocampista del Milan ha commentato il calo di rendimento della squadra, definendolo un tracollo inaspettato. Ha sottolineato che anche l’allenatore potrebbe essere coinvolto nella situazione attuale, in seguito alle recenti decisioni prese dal proprietario della società, che ha azzerato la rosa. La squadra ha subito una serie di sconfitte e cambiamenti drastici, senza indicare specifici motivi, limitandosi a osservare le conseguenze di tali decisioni.

L’ex centrocampista del Milan analizza il momento dei rossoneri dopo l’azzeramento totale voluto da Cardinale. Demetrio Albertini è stato un grande centrocampista del Milan di Silvio Berlusconi. Oggi, da tifoso, analizza su La Gazzetta dello Sport l’intricata matassa di casa rossonera dopo il quinto posto e l’azzeramento totale di parte di Gerry Cardinale. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A SI ASPETTAVA IL TRACOLLO « Mai nella vita. Quando arrivi a una vittoria dall’entrare tra le prime quattro e giochi in casa contro il Cagliari, se sei il Milan non puoi non raggiungere l’obiettivo. Evidentemente il primo e ultimo passo in una stagione sono i più difficili e riflettono il carattere della squadra ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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