Il Como e la Roma si qualificano per la Champions League, con la Roma al terzo posto e il Como al quarto. Il Como, in parità di punti con la Juventus, ottiene la qualificazione grazie agli scontri diretti. Il Milan ha subito un grave tracollo, perdendo posizioni in classifica. La squadra rossonera rischia di perdere anche l’allenatore, con voci di un possibile cambio alla guida tecnica.

Il Como e la Roma vanno in Champions League. La Roma arriva terza e il Como quarto. Como a pari merito con la Juventus ma passa per gli scontri diretti. Risultato clamoroso per la squadra di Fabregas autentica rivelazione della Serie A. Anche Gasperini viene premiato per lo straordinario girone di ritorno. I giallorossi vincono 2-0 a Verona con gol di Malen che prima sbaglia il rigore e poi segna su respinta (passaggio di Dybala). E poi raddoppio di El Shaarawy. La Roma non ha più perso un colpo dopo il siluramento di Ranieri. Il Como domina a Cremona: finisce 4-1. Il grande sconfitto della serata è il Milan di Allegri. Il grande sconfitto della serata è il Milan di Allegri che perde in casa 1-2 contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Como e Roma in Champions League, tracollo Milan (ora il Napoli prende Allegri?)

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