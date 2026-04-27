Dario Massara, giornalista sportivo, ha commentato le possibili scelte dell’attacco del Milan. Ha affermato che, secondo lui, il club dovrebbe acquistare il giocatore Guirassy. Inoltre, ha detto di credere che l’allenatore attuale potrebbe ancora essere in rossonero nella prossima stagione. Queste sono le sue opinioni riguardo alla rosa e alle strategie del team.

Il Milan, come sappiamo, è impegnato nel rush finale per cercare di conquistare un posto in Champions League. Dopo un anno fuori dall'Europa che conta a causa della bruttissima stagione dello scorso anno, culminata con un ottavo posto in classifica e soli 63 punti conquistati, il Milan vuole assolutamente rimediare. Proprio per questo, in estate è arrivato in soccorso Massimiliano Allegri. Conquistare un posto nelle prime quattro è di vitale importanza: perché? Se il Milan centrerà l'obiettivo Champions, avrà un budget molto interessante: si parla di circa 50-60 milioni, molti provenienti, per l'appunto, dalla UEFA per il ritorno in Europa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Massara non ha dubbi: “In attacco prenderei Guirassy. Allegri lo vedo ancora in rossonero”

Notizie correlate

Matri non ha dubbi: «Milan o Juve? Lewandowski lo vedo perfetto per questo club. Ecco il motivo»di Francesco SpagnoloMatri ai microfoni di Dazn ha analizzato la situazione Lewandowski sottolineando come il calciatore è perfetto per il Milan.

Verso Milan-Inter, Pjanic non ha dubbi: “Conoscendo Allegri, crede ancora nello scudetto”Nella settimana del derby, c'è un pensiero che rimbomba nella testa dei tifosi del Milan: una vittoria contro l'Inter riaprirebbe la lotta scudetto?...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Roma, altra battaglia in vista: Massara non vuole dimettersi; Edicola - ?? Sorloth dice sì al Milan, Kim-Juve se Bremer parte, come cambia la nuova Roma di Gasperini?; Roma, spunta Italiano in caso di addio di Gasperini! Ranieri e Massara lo apprezzano per un motivo in particolare; Roma, la prima stagione di Gasperini a rischio flop: senza Champions e col futuro tutto da scrivere.

Alajbegovic, la Roma prova ad anticipare Napoli e Milan: Massara ha incontrato il padre-agenteLa Roma spinge forte per Kerim Alajbegovic. Il club giallorosso ha già avviato contatti concreti, con il ds Massara che ha incontrato il padre-agente dell'esterno offensivo classe 2007, presente nella ... tuttonapoli.net

Futuro Allegri? Massara: Senza dubbio sulla panchina del MilanIl Milan si gioca tanto nella partita di domenica sera contro la Juventus, calcio di inizio a San Siro alle ore 20.45. I rossoneri con una vittoria metterebbero una seria ipoteca ... milannews.it

Modric tiene in ansia il Milan dopo lo scontro con Locatelli: finale di stagione a rischio, la nota - facebook.com facebook

Milan, le Top News di rassegna: Lewandowski in rossonero Obiettivo Goretkza! #Milan #Calciomercato #Goretzka #Lewandowski #ACMilan #SempreMilan x.com