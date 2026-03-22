Milan giallo Leao | il Portogallo lo chiama Allegri lo blinda

Il caso Rafa Leao coinvolge il Milan e la Federazione Portoghese, con il giocatore che riceve una chiamata dal Portogallo. Il club rossonero ha deciso di tutelare il giocatore e ha adottato una posizione ferma. La situazione si svolge tra Milano e Lisbona, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le conseguenze.

Il caso Rafa Leao si sposta sull’asse Milano-Lisbona, trasformandosi in un braccio di ferro diplomatico tra il Milan e la Federazione Portoghese. Nonostante la risonanza magnetica di sabato abbia escluso lesioni strutturali all’ adduttore destro, il numero 10 rossonero rimane indisponibile: “Rafa non è assolutamente in grado di giocare, ha avvertito un riacutizzarsi del fastidio in rifinitura”, ha sentenziato Massimiliano Allegri nel post-partita contro il Torino. Il club di via Aldo Rossi, pur autorizzando la partenza del giocatore per il ritiro della nazionale di Roberto Martinez, si aspetta un rientro immediato in Italia dopo i check di rito, escludendo categoricamente un suo impiego nelle amichevoli contro Messico e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Milan, giallo Leao: il Portogallo lo chiama, Allegri lo blinda Articoli correlati Milan-Torino, Allegri blinda il 3-5-2: tornano Rabiot e la coppia Leao-PulisicIl Milan di Massimiliano Allegri si gioca l’ultima fiche tricolore nel sabato di San Siro contro il Torino, in quello che è ufficialmente il match... Allegri lo sostituisce, Leao ‘rifiuta’ l’abbraccio: cos’è successo in Lazio-Milan(Adnkronos) – La Lazio batte il Milan 1-0 oggi, domenica 15 marzo, e spegne forse definitivamente i sogni scudetto della squadra di Massimiliano... Una raccolta di contenuti su Milan giallo Leao il Portogallo lo... Temi più discussi: Lazio - Milan (1-0) Serie A 2025; Lazio senza pace: si infittisce il giallo sulla coreografia censurata in Tribuna Tevere contro il Milan; Mega affare con il Milan, il Bayern Monaco offre uno scambio; Milan-Cremonese: Leão la chiude al 94'. Serie A: il Milan senza Leao batte il Toro e torna secondo a -5Il Milan torna a vincere, batte il Torino 3-2 anche senza Leao, seduto in tribuna, e controsorpassa il Napoli portandosi a -5 dall'Inter in campo domenica contro la Fiorentina. I rossoneri conquistano ... ansa.it Caso Leao, i numeri parlano chiaro: quando non c’è, il Milan…MILANO - Dal momento della discussa sostituzione in Lazio-Milan - con tanto di sfogo personale verso Pulisic (gioca sempre da solo e nessuno dice niente... ) poi rientrato con il chiarimento di mart ... msn.com Milan il gioco e l'attacco sono un problema . Allegri e mercato, la soluzione va trovata in fretta . Il punto di vista di Andrea Longoni dopo Milan-Torino, siete d'accordo con lui facebook Gli occhi della #Fiorentina su #Comotto del #Milan: protagonista a La Spezia, è nella lista viola x.com