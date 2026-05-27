Alberobello celebra i 30 anni Unesco | al via gli ' Stati Generali' tra identità e futuro

Notizia in breve

Alberobello si appresta a festeggiare i 30 anni dall’iscrizione dei suoi trulli nella World Heritage List dell’Unesco. Per tutto il 2026 sarà organizzato un calendario di eventi che coinvolgerà la città, con iniziative dedicate alla memoria storica e al futuro del sito. La celebrazione si svolgerà attraverso incontri e attività pubbliche, senza specificare ulteriori dettagli sugli eventi.