Alberobello celebra i 30 anni Unesco | al via gli ' Stati Generali' tra identità e futuro
Alberobello si appresta a festeggiare i 30 anni dall’iscrizione dei suoi trulli nella World Heritage List dell’Unesco. Per tutto il 2026 sarà organizzato un calendario di eventi che coinvolgerà la città, con iniziative dedicate alla memoria storica e al futuro del sito. La celebrazione si svolgerà attraverso incontri e attività pubbliche, senza specificare ulteriori dettagli sugli eventi.
Alberobello si prepara a celebrare il trentennale dell’iscrizione dei trulli nella World Heritage List dell’Unesco con un articolato calendario di appuntamenti che accompagnerà la città per tutto il 2026. Il programma, intitolato ‘Alberobello, 30 anni di sguardi al futuro’, prende il via oggi (27. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie e thread social correlati
Crious 2026: ad Alberobello un mese di fumetto, creatività e identità nel segno dell'UNESCODal 10 aprile al 10 maggio si terrà ad Alberobello la nuova edizione di “Crious – Festival del Fumetto”, organizzato dall’Associazione Chianche di...
Narni immagina il futuro con gli stati generali dell’ambiente: le iniziativeDopo gli incontri dedicati alla cultura e al turismo, il Comune di Narni organizza gli stati generali dell’ambiente.
Temi più discussi: Alberobello celebra i 30 anni UNESCO: al via gli Stati Generali dedicati al futuro dei trulli; Alberobello: 30 anni UNESCO, al via gli Stati Generali per il futuro; Alberobello, 30 anni UNESCO: partono gli Stati Generali per il futuro; Alberobello, 30 anni UNESCO: il programma annuale e gli Stati Generali.
STATI GENERALI UNESCO 27 maggio '26 Casa Alberobello Al via mercoledì 27 maggio ’26 la prima tappa degli STATI GENERALI UNESCO per raccontare 30 anni di appartenenza dei Trulli di Alberobello al Patrimonio mondiale dell’Umanità. La giornata de facebook
Alberobello celebra i 30 anni UnescoAlberobello si prepara a celebrare il trentennale dell’iscrizione dei trulli nella World Heritage List dell’UNESCO con un articolato calendario di appuntamenti che accompagnerà la città per tutto il 2 ... giornaledipuglia.com
Alberobello celebra i 30 anni UNESCO: al via gli Stati Generali dedicati al futuro dei trulliFonte: Qualitytravel.it. Alberobello si prepara a celebrare il trentennale dell’iscrizione dei trulli nella World Heritage List dell’UNESCO... L'articolo originale, consultabile qui Alberobello celebr ... msn.com