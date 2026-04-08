Crious 2026 | ad Alberobello un mese di fumetto creatività e identità nel segno dell' UNESCO

Dal 10 aprile al 10 maggio si terrà ad Alberobello la nuova edizione di “Crious – Festival del Fumetto”, organizzato dall’Associazione Chianche di Carta e dal Presidio del Libro con il patrocinio comunale. La manifestazione si svolge presso Casa Alberobello, situata in Largo Martellotta, e sarà accessibile gratuitamente. L'evento si concentra su fumetti, creatività e identità, con un mese di iniziative dedicate a questi temi.

L’Associazione Chianche di Carta e il Presidio del Libro di Alberobello, con il patrocinio del Comune, annunciano la nuova edizione di “Crious – Festival del Fumetto”, in programma dal 10 aprile al 10 maggio presso Casa Alberobello (Largo Martellotta ad Alberobello), con ingresso libero e. 🔗 Leggi su Baritoday.it Lucca Collezionando 2026 – Torna il Festival del Fumetto Vintage-Pop nel segno di ValentinaTra gli ospiti del mondo fumetto Sergio Gerasi, autore del manifesto di questa nona edizione della manifestazione e protagonista di una mostra con... Le Olimpiadi “made in Italy” già stupiscono il mondo, cerimonia nel segno dell’orgoglio e dell’identitàUn boato dello stadio di San Siro, alle 20 in punto, ha scandito l’inizio dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.