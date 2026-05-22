Narni immagina il futuro con gli stati generali dell’ambiente | le iniziative

Da ternitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli incontri dedicati alla cultura e al turismo, il Comune di Narni organizza gli stati generali dell’ambiente. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini in un percorso di confronto e pianificazione sulle questioni legate alla tutela e alla gestione del territorio. L’iniziativa prevede momenti di ascolto e confronto aperti a tutti, con l’intento di raccogliere idee e proposte per il futuro sostenibile della zona. L’appuntamento rappresenta un ulteriore passo nel processo di partecipazione promosso dall’amministrazione comunale.

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Dopo gli stati generali della cultura e del turismo, l’amministrazione comunale di Narni prosegue nel solco tracciato con un nuovo appuntamento di progettazione condivisa e consultazione pubblica. È la volta degli stati generali dell’ambiente, una due giorni di incontri pubblici in programma oggi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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