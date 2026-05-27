Albano la destra scalza Borelli | il flop del campo largo e l' ombra del termovalorizzatore

Il 24 e 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali ad Albano, con la sconfitta di Massimiliano Borelli, ex sindaco. Non è riuscito a tornare in carica, nonostante le candidature e le alleanze della destra. La campagna elettorale ha visto il fallimento del progetto del campo largo, mentre si continua a discutere della presenza di un termovalorizzatore nella zona.

Massimiliano Borelli non è riuscito a riconquistare Palazzo Savelli. Il 24 e 25 maggio le urne hanno sentenziato la sconfitta per l'ex primo cittadino di Albano, sfiduciato a ottobre scorso dall'opposizione con l'aiuto decisivo di una consigliera della maggioranza. Le redini della città vengono. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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