Il referendum si è svolto con una partecipazione molto ridotta, con la piazza del Popolo semivuota e pochi manifestanti presenti. Durante l’evento, sono state ascoltate canzoni di artisti come Bob Dylan e Bob Marley. Non sono state registrate affluenze significative e l’atmosfera è risultata decisamente più tranquilla rispetto a eventi simili del passato. La giornata si è conclusa senza grandi intoppi o tensioni.

'Blowin' in the Wind' di Bob Dylan e 'Buffalo soldier' di Bob Marley e 'People have the power' di Patti Smith: è sulle note di alcuni classici della colonna sonora della sinistra che va riempiendo piazza del Popolo, a Roma, per la manifestazione di chiusura della campagna per il No al Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. In piazza anche una 'bandiera' della pace lunga 25 metri, diversi cartelli con la scritta ' Votiamo No, lasciateci in pace costituzionale ' e le bandiere di Pd Cgil, Avs, Rifondazione comunista, Anpi e anche della Palestina. Al fondo della piazza alcuni ragazzi stanno completando la scritta gigante 'Vota No'. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, l'evento del campo largo? Un flop: piazza del Popolo semi-vuota

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