Alba Petisco si racconta a Ginnasticomania | dagli Europei alle Olimpiadi passando per l’Italia

Notizia in breve

Alba Petisco ha parlato a Ginnasticomania dei suoi successi, dai campionati europei alle Olimpiadi, passando anche per le competizioni in Italia. La ginnasta ha condiviso dettagli sulla sua carriera e le tappe più importanti, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza nel mondo della ginnastica artistica. La puntata si concentra sulle sue partecipazioni e sui momenti salienti delle competizioni a cui ha preso parte.