Nella nuova puntata di Ginnasticomania, si approfondisce la vita e la carriera di Angelina Melnikova, ginnasta russa attualmente in prima fila nella nazionale e detentrice del titolo mondiale. La puntata dedica spazio ai suoi sogni legati alle Olimpiadi e alla vita quotidiana in Italia, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza nel mondo della ginnastica artistica.

La nuova puntata di Ginnasticomania ci porta nel cuore della ginnastica artistica con una protagonista d’eccezione: Angelina Melnikova, numero uno della nazionale russa e campionessa del mondo in carica. Dopo aver conquistato l’oro olimpico a squadre a Tokyo, Melnikova continua a essere uno dei volti più iconici della disciplina e oggi è protagonista anche in Italia, dove gareggia nel campionato di Serie A con la Libertas Vercelli. In occasione della prima tappa del campionato, Chiara Sani l’ha incontrata per un’intervista esclusiva, nella quale la campionessa si racconta a 360 gradi: dalla preparazione per il grande obiettivo delle Olimpiadi di Los Angeles, fino agli aspetti più personali della sua quotidianità.🔗 Leggi su Oasport.it

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Angelina Melnikova si racconta: sogni olimpici e vita in Italia | Ginnasticomania

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