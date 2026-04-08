Ginnasticomania | il Team USA si racconta tra vittorie e curiosità

Nella nuova puntata di Ginnasticomania, si approfondiscono le esperienze della nazionale statunitense di ginnastica artistica durante il Trofeo Internazionale Città di Jesolo. L’intervista esclusiva permette di conoscere meglio le atlete e le loro impressioni sulle competizioni, tra vittorie e curiosità legate alla loro preparazione. Il programma si propone di offrire uno sguardo diretto e reale sulla vita della squadra americana in questa fase della stagione.

Preparatevi a una nuova imperdibile puntata di Ginnasticomania! In questa puntata vi portiamo dietro le quinte di un’intervista esclusiva con la Nazionale statunitense di ginnastica artistica, protagonista al Trofeo Internazionale Città di Jesolo. Chiara Sani ha incontrato le straordinarie atlete del Team USA, che hanno raccontato le emozioni della vittoria e del gradino più alto del podio in una delle competizioni più prestigiose del panorama internazionale. Non solo gara: tra sorrisi, energia e tanta complicità, le ginnaste si sono lasciate andare anche a curiosità più personali, svelando rituali, segreti e piccoli trucchi di bellezza pre-gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnasticomania: il Team USA si racconta tra vittorie e curiosità Elisa Iorio racconta l’oro alle parallele contro Nemour | GinnasticomaniaProtagonista di questa nuova puntata di Ginnasticomania è Elisa Iorio, vice-campionessa olimpica con l’Italia nella finale a squadre alle Olimpiadi... Minotti si racconta: «Dissi no a Inter e Juve, ricordo l’incontro con Papa Wojtyla». Poi racconta l’aneddoto su USA ’94Restes Juve, il sogno per la porta del futuro passa dalla Champions League: il Tolosa fissa il prezzo! Vicario Inter, il post Sommer è già iniziato!... Ginnasticomania: il Team USA si racconta tra vittorie e curiosità