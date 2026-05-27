alatri cittadino straniero residente in loco in casa aveva cocaina e oltre due etti di hashish arrestato dai carabinieri

Notizia in breve

Un cittadino straniero residente ad Alatri è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di cocaina e oltre due etti di hashish nella propria abitazione. I militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare, scoprendo le sostanze stupefacenti. L’uomo è stato portato in caserma e successivamente trattenuto in attesa di giudizio. I controlli proseguono sul territorio per contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza pubblica.