Alatri Cittadino straniero residente in loco in casa aveva cocaina e oltre due etti di hashish Arrestato dai Carabinieri
Un cittadino straniero residente ad Alatri è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di cocaina e oltre due etti di hashish nella propria abitazione. I militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare, scoprendo le sostanze stupefacenti. L’uomo è stato portato in caserma e successivamente trattenuto in attesa di giudizio. I controlli proseguono sul territorio per contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza pubblica.
Cronache Cittadine ALATRI – Continuano senza sosta i controlli del territorio da parte dei Carabinieri, volti a garantire la sicurezza cittadina e L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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