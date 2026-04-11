Cave Cocaina crack e hashish giallo in casa 23enne di Palestrina con precedenti specifici arrestato dai Carabinieri

Nella serata di mercoledì 1 aprile 2026, i Carabinieri della stazione di Cave hanno arrestato un giovane di 23 anni, residente nella zona. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, crack e hashish di colore giallo. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato portato in caserma.

CAVE – Nella serata di Mercoledì 1 Aprile 2026 i Carabinieri della Stazione di Cave hanno arrestato un 23enne italiano con precedenti specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alla luce di tali circostanze, i militari hanno proceduto a un controllo approfondito, successivamente esteso alle abitazioni di entrambi i soggetti. Alla luce di quanto emerso, i Carabinieri hanno tratto in arresto il giovane in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura della Repubblica di Tivoli ha disposto il giudizio direttissimo, celebrato il 2 Aprile, al termine del quale il Tribunale ha applicato la misura degli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Cave. Cocaina, crack e hashish “giallo” in casa. 23enne di Palestrina con precedenti specifici arrestato dai Carabinieri Leggi anche: Avellino – Sorpreso ai domiciliari con dosi di cocaina, crack e 8mila euro in contanti: arrestato dai Carabinieri per spaccio Lipari, 27enne fermato con hashish e cocaina nel marsupio: arrestato dai carabinieriI militari della Compagnia di Milazzo scoprono oltre 300 grammi di droga e strumenti per lo spaccio, giovane ai domiciliari Un controllo di routine... Si parla di: Spacciatore fermato con crack e cocaina fuori le case Ater. Spaccio di cocaina e crack a Mondragone, 7 misure cautelariI carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure coercitive nei confronti di sette persone, ritenute ... cronachedellacampania.it Caserta: spaccio di droga, arrestata 46enne: sequestrati crack e cocainaCaserta– Nella notte tra il 9 e il 10 aprile, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno tratto in arresto una 46enne originaria di ... cronachedellacampania.it