A Gatteo, un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo una lite in famiglia e il ritrovamento di circa 160 grammi di cocaina confezionata in dosi. Gli agenti intervenuti hanno trovato la sostanza durante un controllo successivo alla discussione tra le persone coinvolte. L’uomo è stato portato in commissariato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

?? Cosa sapere Gatteo, arrestato 28enne con 160 grammi di cocasia confezionata in dosi dopo lite domestica. Il giudice di Forlì ha convalidato l'arresto disponendo la custodia in carcere del soggetto. A Gatteo, un uomo di 28 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cesenatico dopo che una chiamata per un litigio domestico ha portato al ritrovamento di 160 grammi di cocaina già confezionata in dosi. Tutto è iniziato quando una donna resident .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gatteo, lite in casa e spaccio: arrestato 28enne con dosi di cocaina

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