Ai domiciliari con 100 grammi di hashish suddivisi in dosi arrestato 45enne a Bagheria

Un uomo di 45 anni agli arresti domiciliari è stato arrestato nuovamente dopo essere stato trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la vendita. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine presso la sua abitazione a Bagheria. L’individuo era sotto misura restrittiva per altri precedenti e ora si trova di nuovo in stato di fermo.

Lo hanno appurato durante una perquisizione i carabinieri, che in un’altra operazione condotta a Villabate hanno arrestato un 23enne che aveva 50 grammi di “fumo” e tutto il materiale necessario per il confezionamento Era rinchiuso in casa agli arresti domiciliari ma nonostante ciò è stato sorpreso con 100 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte da spacciare. I carabinieri hanno arrestato a Bagheria un uomo di 45 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Stessa sorte per un 23enne di Villabate, trovato in possesso di 50 grammi di “fumo” e di tutto il materiale necessario per il confezionamento. Le operazioni sono state condotte da militari del Gruppo di Monreale che hanno effettuato numerosi controlli nel territorio di competenza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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