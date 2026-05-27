Da domani e fino al 31 maggio si svolgerà a Rimini la manifestazione 'RiminiWellness 2026' presso la Fiera e la Riviera. L’evento coinvolge espositori e visitatori nel settore del benessere, fitness e sport. La fiera si svolge in diverse aree dedicate a prodotti, innovazioni e incontri di settore. L’evento si tiene ogni anno nello stesso periodo. La manifestazione si svolgerà in quattro giornate consecutive.

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Dal 28 al 31 maggio 2026 si svolgerà 'RiminiWellness 2026' alla Fiera e Riviera di Rimini. La cerimonia di apertura, alle ore 12 nella Wellness Arena, Hall Sud, segnerà ufficialmente l'inizio della manifestazione e l'avvio dell'appuntamento internazionale dedicato all'intero ecosistema del mondo wellness. Un 'Celebration party' - il 29 maggio alle 19.30 - sarà dedicato ai 20 anni di RiminiWellness. Protagonista della serata sarà Giorgio Prezioso, che porterà in console un DJ set ad alta energia capace di trasformare la fiera in una grande festa. L'appuntamento sarà all'Ingresso Sud – Celebration Stage, che per l'occasione si accenderà come cuore pulsante dell'evento, tra musica, energia e intrattenimento continuo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Al via da domani 'RiminiWellness'

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