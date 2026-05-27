Sabato 30 e domenica 31 maggio si sono svolte le ultime rappresentazioni della stagione teatrale 2526 al Teatro Sala Molière di Pozzuoli, con l’attrice Patrizia Di Martino in scena nello spettacolo “Niente è come sembra”. La pièce è stata interpretata nei due giorni di programmazione, chiudendo così il ciclo di rappresentazioni di questa stagione.

Sabato 30 e domenica 31 maggio si conclude la stagione 2526 del Teatro Sala Molière di Pozzuoli con in scena Patrizia Di Martino in “Niente è come sembra”. Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (ArtGarage – Via Bognar 21) diretto da Nando Paone, va in scena, sabato 30 (alle 21.00) e domenica 31 maggio (alle 19.00), “Niente è come sembra” con Patrizia Di Martino che ha curato oltre la regia anche l’adattamento teatrale. Lo spettacolo conclude la stagione 2526 dedicata agli ultimi, ai “diversi” secondo la società, ai più deboli, ai meno raccontati, a “La versatile creazione di Dio” che, dal titolo di una commedia della scomparsa Cetty Sommella, ha fatto da claim legando tutti i contenuti proposti. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli in scena Patrizia Di Martino con “Niente è come sembra”

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