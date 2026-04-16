Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli in scena Caivano Dreamin’ di Fulvio Sacco

Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli è in programma lo spettacolo “Caivano Dreamin’ – se puoi sognarlo devi farlo” scritto e diretto da Fulvio Sacco. L’evento fa parte di un tour iniziato in Sicilia, a Noto, e ha già riscosso successo durante le anteprime. La rappresentazione si inserisce nel calendario di eventi teatrali della stagione, attirando l’attenzione del pubblico locale.

Al Teatro Sala Molière “Caivano Dreamin’ – se puoi sognarlo devi farlo” di Fulvio Sacco, all’interno del tour partito dalla Sicilia, a Noto, dopo le conferme ottenute da numerose anteprime di successo. Arriva ora a Pozzuoli, al Teatro Sala Molière in ArtGarage a Via Bognar 21, “Caivano Dreamin’ – se puoi sognarlo devi farlo” di Fulvio Sacco, con l’organizzazione di Nu’Tracks, all’interno del tour partito ufficialmente dalla Sicilia, a Noto, dopo le conferme ottenute da numerose anteprime di successo. Sabato 18 (ore 21.00) e domenica 19 aprile 2026 (ore 19.00) lo spettacolo, che porta in scena il sogno americano e l’improbabile genesi del Topolino più famoso del mondo, farà tappa nella sala diretta da Nando Paone, all’interno del cartellone 2526 che va sotto il claim di “La versatile creazione di Dio”.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli in scena Caivano Dreamin’ di Fulvio Sacco Notizie correlate Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli in scena “Questa non è la mia cella” con Daniela MarazitaIspirato alla vicenda umana dell’autore, al Teatro Sala Molière di Pozzuoli sarà di scena "Questa non è la mia cella" di Cosimo Rega con Daniela... Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli in scena “Trattamento di fine rapporto – Dedicato alla sicurezza sul lavoro” con Rosalba Di GirolamoSabato 28 e domenica 29 marzo 2026 al Teatro Sala Molière di Pozzuoli andrà in scena "Trattamento di fine rapporto - Dedicato alla sicurezza sul... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli andrà in scena Caivano Dreamin' - Napoli Village - Quotidiano di; Da Molière a Viviani: il teatro è un’àncora; Il sontuoso musical francese Molière arriva a Belgrado; Io non dimentico, interpretato e diretto da Gianni Sallustro, il 26 ed il 26 aprile 2026 al Teatro Instabile Napoli. Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli andrà in scena Caivano Dreamin’Arriva ora a Pozzuoli, al Teatro Sala Molière in ArtGarage a Via Bognar 21, Caivano Dreamin’ – se puoi sognarlo devi farlo di Fulvio Sacco, con ... napolivillage.com Sala Molière, ecco la nuova stagione tra spettacoli, musica e stand-up comedyUndici spettacoli in cartellone ma anche, da quest'anno, l'apertura alla musica oltre alla IV edizione della rassegna cinematografica Cinemagma e alle serate di Stand-up. ? stata presentata l'intera l ... ilmattino.it SPETTACOLI - "Caivano Dreamin'" di Fulvio Sacco al Teatro Sala Molière di Pozzuoli ift.tt/IgXrH7B x.com Lo scorso 4 aprile Pino Ruffo con Francesco Paolo Manna, Giacomo Pedicini e Luigi Scialdone hanno presentato a Teatro Sala Molière il nuovo progetto Pegno D’Ammore. Organizzazione Luna nova con il sostegno di Cantiere Teatrale Flegreo. SEGUI LE N - facebook.com facebook