Al teatro di Tarquinia il concerto del conservatorio Santa Cecilia di Roma

Il 1 giugno, al teatro Rossella Falk di Tarquinia si svolge un concerto dell’orchestra di fiati del conservatorio Santa Cecilia di Roma. L’evento vede la partecipazione di musicisti dell’istituto, che si esibiscono davanti al pubblico. La performance si svolge in un ambiente teatrale, con un programma musicale dedicato alla musica d’insieme. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Il 1 giugno, il teatro Rossella Falk di Tarquinia ospita l'orchestra di fiati del conservatorio Santa Cecilia di Roma. L'orchestra, diretta dai maestri Gianfilippo Pocorobba e Antonio Pelizza, si esibisce in un concerto celebrativo in occasione dell'ottantesimo anniversario della proclamazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al Teatro Petrarca il concerto con Giovanni Andrea Zanon e l’Orchestra da camera dell’Accademia di Santa CeciliaIl Teatro Petrarca ha ospitato un concerto con l’Orchestra da camera dell’Accademia di Santa Cecilia e il violinista Giovanni Andrea Zanon.

Mike Stern sul palco del Real Teatro Santa Cecilia, il chitarrista in concerto con un quintetto di altissimo livelloSul palco del Real Teatro Santa Cecilia, un noto chitarrista si esibisce con un quintetto di musicisti di grande esperienza.

Temi più discussi: L’Orchestra di Fiati del Conservatorio Santa Cecilia di Roma in concerto al Teatro comunale Rossella Falk di Tarquinia; I vincitori 16ª edizione del Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia; Variazioni artistiche, a Tarquinia danza, teatro e spettacoli per l’infanzia.

Tarquinia. Note di Democrazia – Concerto per la Festa della RepubblicaNewTuscia – TARQUINIA – Il Teatro Comunale Rossella Falk di Tarquinia ospiterà, lunedì 1° giugno 2026 alle ore 18.00, l’Orchestra di Fiati del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, diretta dai maes ... newtuscia.it

Al teatro comunale Rossella Falk di Tarquinia un concerto in ricordo del musicista Luigi PolsiniTarquinia rende omaggio a Luigi Polsini, musicista, compositore, studioso e consulente musicale della Rai, con un concerto commemorativo che si terrà sabato 28 febbraio 2026, alle 18, al teatro ... ilmessaggero.it