Dall’alluvione del ’66 a oggi i segreti dell’Arno in mostra al Bright Festival con ‘Invisible Ecologies’

Al Bright Festival viene presentata una mostra dedicata all'Arno, che ripercorre sessant’anni di storia del fiume, iniziando con i giorni dell’alluvione del 1966. L’esposizione illustra le trasformazioni e le vicende che hanno interessato il corso d’acqua nel corso degli anni, evidenziando aspetti legati alla sua evoluzione ambientale e alle conseguenze degli eventi naturali sulla zona circostante. La mostra si focalizza su elementi visivi e documentali relativi alla storia del fiume.

FIRENZE – Sessant’anni di storia fluviale, partendo dai tragici giorni dell’alluvione del 1966 per arrivare fino alle dinamiche ambientali contemporanee. Il fiume Arno si prepara a svelare i suoi mutamenti e la sua natura più profonda diventando il cuore pulsante di Invisible Ecologies, un’inedita installazione digitale firmata dall’artista visivo Tommaso Cherubini. L’opera farà il suo debutto ufficiale a Firenze nell’ambito del Bright Festival, la rassegna in calendario dal 17 al 19 aprile che si snoderà attraverso tre sedi cittadine: The Social Hub, l’Innovation Center e la Stazione Leopolda. I dati scientifici diventano arte. Il progetto rappresenta una complessa sintesi tra rigore scientifico e creatività tecnologica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Dall’alluvione del ’66 a oggi, i segreti dell’Arno in mostra al Bright Festival con ‘Invisible Ecologies’ "Invisible Ecologies" di Cherubini in mostra a Città del MessicoUn’installazione audiovisiva immersiva per ripensare il rapporto tra essere umano e ambiente, superandone l’approccio antropocentrico: è "Invisible... Leggi anche: Firenze capitale del futuro con il Bright festival