Al Punto Lettura Classe il romanzo gotico di Francesca Giambi

Da ravennatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30 maggio alle 18, il Punto Lettura Classe in via Classense ospiterà l’autrice Francesca Giambi per presentare il suo romanzo “Vallepenta non dorme mai”. Si tratta dell’opera prima della scrittrice emiliana, un romanzo che mescola elementi gotici e ambientazioni provinciali. L’evento prevede l’incontro con l’autrice, che illustrerà il suo lavoro e il modo in cui ha combinato i generi nel suo primo romanzo.

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Sabato 30 maggio, alle ore 18, il Punto Lettura Classe (Via Classense 29) ospita l'autrice Francesca Giambi per presentare "Vallepenta non dorme mai", romanzo gotico-provinciale opera prima della scrittrice emiliana.Il libro è un un romanzo di atmosfera e tensione emotiva, dove il non detto pesa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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