Al Punto Lettura Classe il romanzo gotico di Francesca Giambi

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 18, il Punto Lettura Classe in via Classense ospiterà l’autrice Francesca Giambi per presentare il suo romanzo “Vallepenta non dorme mai”. Si tratta dell’opera prima della scrittrice emiliana, un romanzo che mescola elementi gotici e ambientazioni provinciali. L’evento prevede l’incontro con l’autrice, che illustrerà il suo lavoro e il modo in cui ha combinato i generi nel suo primo romanzo.