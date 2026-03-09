1848 | il romanzo storico che unisce lettura e donazione

Venerdì 13 marzo 2026 alle 17:30, la biblioteca comunale Claudio Catalfio di Terrasini ospiterà il lancio del romanzo storico intitolato La storia non finisce qui, scritto da Vito La Marca e pubblicato dalle Edizioni L’Arca di Noè. L’evento prevede la presentazione dell’opera narrativa e si svolgerà nell’ambito di un appuntamento pubblico dedicato alla promozione della lettura e della cultura locale.

Nell’atteso appuntamento di venerdì 13 marzo 2026 alle ore 17:30, la biblioteca comunale Claudio Catalfio di Terrasini ospiterà il lancio de La storia non finisce qui, opera narrativa storica firmata da Vito La Marca e pubblicata dalle Edizioni L’Arca di Noè. L’incontro, inserito nella rassegna Incontri nell’arca, vedrà l’intervento del sindaco Giosuè Maniaci e un dibattito con Ino Cardinale, Simona Pantaleone, Adolfo Colli e Vito Discrede, moderato dall’autrice Giovanna Fileccia. L’evento non si limita alla sola presentazione letteraria, ma si intreccia con il progetto sociale Leggere per Donare in collaborazione con l’Associazione donatori midollo osseo (ADMO), trasformando la lettura in un atto di solidarietà concreta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 1848: il romanzo storico che unisce lettura e donazione Articoli correlati Una biblioteca che unisce: lettura, comunità e memoriaGrazie alla generosità e alla sensibilità mostrate dalla presidente Elisa Mercuriali, dai consiglieri e dai soci del Rotary Galla Placidia di... Lo sport che unisce: una giornata di donazione sangue tra club calcisticiCAROVIGNO - L'Avis di Carovigno lancia una nuova importante giornata di donazione del sangue, anche questa volta, con il coinvolgimento attivo dei... Tutto quello che riguarda romanzo storico Torna Chronicae, il festival del Romanzo storico(ANSAmed) - ROMA, 13 MAR - Dal 20 al 23 marzo Chronicae, Festival Internazionale del Romanzo Storico alla sua XI edizione, porta a Piove di Sacco (Padova) le protagoniste e i protagonisti della ... ansa.it Chronicae, libri e voci: apre il festival internazionale del romanzo storico firmato StrukulIl festival dei best seller. Lo scrittore Matteo Strukul definisce così la sua creatura, Chronicae Festival Internazionale del romanzo storico, undicesima edizione. Da venerdì a domenica scrittrici e ... corrieredelveneto.corriere.it