Recentemente ha fatto notizia un episodio di cronaca in cui un uomo è stato ucciso davanti al proprio figlio da giovani aggressori. La vicenda ha suscitato grande commozione, specialmente per le parole di Francesca Fialdini, che ha raccontato il dolore per la perdita del padre, con cui aveva condiviso anche i banchi di scuola. La tragedia ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità.

Per la conduttrice Rai: “Doppio dolore. Ha agito da papà e da cittadino”. E poi spiega perché serve “parlare di educazione emotiva a scuola” Se c’è un caso di cronaca nera che sta impressionando tutti negli ultimi giorni è quello del padre ucciso davanti a suo figlio da giovani violenti. Un fatto che ha destato anche la commozione e il dolore di Francesca Fialdini: "Giacomo Bongiorni era un mio compagno di classe. Sapere che è morto a causa di una violenza degenerata, messa in atto da ragazzini, è doppiamente doloroso”. Così inizia la testimonianza della conduttrice televisiva Rai, originaria di Massa, che ha voluto ricordare l’uomo e il ragazzo che lei ha conosciuto e che è morto in seguito all'aggressione subita nel centro della città apuana.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Il dolore di Francesca Fialdini per il padre ucciso davanti al figlio: “Era mio compagno classe”

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