Al Museo del Calcio si racconta la squadra brasiliana del 1970, considerata tra le più iconiche di sempre. La mostra ripercorre la storia di un gruppo composto da numerosi talenti e giocatori di grande spessore, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Sono esposti memorabilia, fotografie e filmati che testimoniano le imprese di quella formazione. La collezione evidenzia le performance di alcuni dei più celebri numeri 10 del calcio internazionale, ricordando le loro gesta in campo.

Firenze, 27 maggio 2026 – Una squadra entrata nel mito, piena di talenti e “numeri 10” che incantarono il mondo. E’ già disponibile sulle principali piattaforme un podcast che verrà presentato al Museo del Calcio a Firenze giovedì 28 maggio alle 18. Ci saranno gli autori, i fratelli Paolo (lo scrittore e sceneggiatore) e Anna (la voce narrante) Serena; presenta il ‘prof’ giornalista Leonardo Sacchetti. al Bar Sport Museo del Calcio (ingresso da Piazza Fino Fini 1, già Viale Palazzeschi 20). Ci saranno gli autori, i fratelli Paolo e Anna Serena, rispettivamente scrittore e voce narrante. Presenta il giornalista Leonardo Sacchetti. Qual è la squadra più forte di tutti i tempi? Tutti i tifosi e tutti gli appassionati di calcio se lo sono chiesti almeno una volta nella vita, riempiendo le discussioni e le serate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Museo del Calcio il Brasile del 1970: il racconto di una squadra rimasta nel mito

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