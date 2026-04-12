Cagliari il mito del 1970 | quando Riva portò il sogno in Sardegna

Il 12 aprile 1970, il Cagliari conquistò il suo primo e unico scudetto vincendo 2-0 contro il Bari allo stadio Amsicora. La vittoria rimane un momento storico per la squadra e per la regione, segnando un punto di riferimento nella storia del calcio locale. A distanza di più di mezzo secolo, quella vittoria viene ricordata come un traguardo importante e un simbolo di successo per la tifoseria e la comunità.

Il 12 aprile 1970, il Cagliari siglò il proprio primo e unico scudetto battendo il Bari per 2-0 allo stadio Amsicora, un traguardo che oggi, a distanza di 56 anni, rappresenta una pietra miliare dell’identità sarda. In quella domenica di primavera, la squadra guidata da Scopigno infranse i pronostici nazionali portando il titolo tricolore nel Sud Italia. L’impresa tattica di Scopigno e la forza del gruppo. La conquista del primato nazionale non fu frutto del caso, ma il risultato di un collettivo compatto capace di ribaltare gli equilibri del calcio italiano dell’epoca. Sotto la direzione tecnica di Manlio Scopigno, i rossoblù dimostrarono una determinazione tale da superare le potenze del Nord, allora dominanti nella gestione del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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