Al Misano World Circuit debutta la stagione europea dei camion da corsa | quattro gare e 250 tir decorati
Al Misano World Circuit si svolge il debutto della stagione europea dei camion da corsa, con quattro gare e 250 tir decorati. L’evento si tiene nel fine settimana del 30 e 31 maggio e comprende competizioni in pista e un raduno dedicato ai camionisti e alla filiera. La manifestazione vede la partecipazione di numerosi mezzi, che si sfidano in corse ad alta velocità.
Il rombo dei giganti della strada torna protagonista al Misano World Circuit dove sabato 30 e domenica 31 maggio andrà in scena il Misano Grand Prix Truck, l’appuntamento che unisce il grande spettacolo delle gare in pista al tradizionale raduno della community dei camionisti e della filiera. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
XGT4 - Lotus Emira by PB Racing - Final Round - Misano World Circuit 2025
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