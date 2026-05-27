Al Misano World Circuit debutta la stagione europea dei camion da corsa | quattro gare e 250 tir decorati

Notizia in breve

Al Misano World Circuit si svolge il debutto della stagione europea dei camion da corsa, con quattro gare e 250 tir decorati. L’evento si tiene nel fine settimana del 30 e 31 maggio e comprende competizioni in pista e un raduno dedicato ai camionisti e alla filiera. La manifestazione vede la partecipazione di numerosi mezzi, che si sfidano in corse ad alta velocità.