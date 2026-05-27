All’Istituto Giorgio Gaber di Lido di Camaiore, è stata introdotta l’obbligatorietà delle divise scolastiche. Questa decisione ha suscitato una forte reazione tra i genitori, che hanno avviato una protesta. La questione riguarda principalmente la scelta di uniformare gli studenti, generando dibattito tra chi sostiene la misura e chi si oppone. La protesta si è manifestata con incontri e petizioni.

Divise obbligatorie all’Istituto Giorgio Gaber di Lido di Camaiore: scoppia la protesta dei genitori. Tre nuances, tre ‘gradi’ scuola: asilo, elementari e medie abbinati rispettivamente al verde tiffany, nero e blu navy con applicato il logo scolastico. Una divisa dunque per unire o per dividere? La circolare della dirigente, che stabilisce l’obbligo di indossare i grembiuli verde alla materna, nero alla primaria e la felpa blu alle medie, è datata 26 maggio e rinvia all’ autonomia scolastica e alle leggi che ne consentono la scelta discrezionale. Le motivazioni elencate vertono su: senso di appartenenza ed identità comune dei ragazzi, principio di uguaglianza e ambiente scolastico ordinato e rispettoso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al ‘Gaber’ divise obbligatorie. È polemica

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