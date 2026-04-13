Milano per Gaber | spettacoli e incontri al Piccolo Il programma

Il Piccolo di Milano ospita una serie di eventi dedicati a Gaber, uno dei protagonisti più rappresentativi dello spettacolo italiano. Il programma prevede spettacoli teatrali e incontri aperti al pubblico, tutti concentrati sul patrimonio artistico e culturale lasciato da questa figura. Le iniziative si svolgono nel corso di questa settimana, coinvolgendo artisti e esperti del settore che approfondiscono il suo ruolo nella scena milanese e nazionale.

Milano, 13 aprile 2026 – Milano rende omaggio a uno dei simboli dello spettacolo italiano, fra i grandissimi della cultura milanese. Dal 10 al 14 giugno al Piccolo Teatro Grassi si terrà la nuova edizione di Milano per Gaber, la rassegna di spettacoli e incontri con i quali la Fondazione Giorgio Gaber approfondisce e propone al pubblico degli appassionati e alle nuove generazioni, il vastissimo repertorio musicale e teatrale del Signor G. e il lascito del suo pensiero nella contemporaneità. Gli spettacoli. La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Giorgio Gaber, sostenuta da Comune di Milano e realizzata con la collaborazione del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, è giunta alla diciannovesima edizione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano per Gaber: spettacoli e incontri al Piccolo. Il programma Festival di poesia: incontri, spettacoli teatrali e concerti nel programma della quinta edizioneIncontri, spettacoli teatrali, concerti tratti da poesie performance in strada e mostre. Leggi anche: Enogastronomia, incontri in libreria e spettacoli per tutti