Monopattino elettrico targa e assicurazione obbligatorie | multe al via

Dal 16 maggio 2026, in Italia, diventa obbligatorio il rispetto di nuove regole per i monopattini elettrici, che devono essere dotati di targa e di assicurazione. Le autorità hanno annunciato che le multe saranno applicate a chi non si adeguerà alle disposizioni. La normativa entra in vigore con l’obiettivo di regolamentare l’uso di questi veicoli su strada.

Matteo Salvini ha vinto la sua battaglia: dal 16 maggio 2026 scatta l’obbligo di targa per i monopattini elettrici in Italia. Il cosiddetto “targhino” permetterà di associare ogni monopattino a un proprietario tramite codice fiscale, rendendo effettivo anche l’obbligo di assicurazione Rc. La multa per chi circola in monopattino senza contrassegno va da 100 a 400 euro. Monopattino e targa. È infatti approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione relativo alla gestione telematica dei codici identificativi per i monopattini elettrici. Con l’entrata in vigore del provvedimento in data 18 marzo, i possessori dei monopattini elettrici avranno a disposizione 60 giorni per mettersi in regola: il limite cade al 16 maggio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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MONOPATTINI ELETTRICI OBBLIGO TARGA E ASSICURAZIONE

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