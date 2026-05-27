Al Dono Svizzero il primo prelievo di tessuto corneale | donerà la vista a pazienti in attesa di trapianto
All'ospedale Dono Svizzero di Formia si è effettuato il primo prelievo di tessuto corneale. La donazione è avvenuta con il consenso dei familiari di una donna di 76 anni. Il tessuto prelevato potrà essere utilizzato per trapianti, contribuendo a ridare la vista a pazienti in attesa di intervento. È il primo intervento di questo tipo realizzato nella struttura.
All'ospedale Dono Svizzero di Formia il primo intervento di prelievo di tessuto corneale. Una donazione che è stata possibile grazie al consenso espresso dai familiari di una paziente di 76 anni, che permetterà di ridare la vista e la speranza a persone in attesa di trapianto.Si tratta di un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
PRIMO PRELIEVO DI TESSUTO OSSEO DA VIVENTE
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Primo prelievo di tessuto corneale all'Ospedale Dono Svizzero di Formia, grazie al consenso dei familiari di una donna di 76 anni facebook
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