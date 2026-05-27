Al Dono Svizzero il primo prelievo di tessuto corneale | donerà la vista a pazienti in attesa di trapianto

Notizia in breve

All'ospedale Dono Svizzero di Formia si è effettuato il primo prelievo di tessuto corneale. La donazione è avvenuta con il consenso dei familiari di una donna di 76 anni. Il tessuto prelevato potrà essere utilizzato per trapianti, contribuendo a ridare la vista a pazienti in attesa di intervento. È il primo intervento di questo tipo realizzato nella struttura.