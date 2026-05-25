A Pontedera, nell’ospedale “Felice Lotti”, è stato effettuato un prelievo multiorgano che ha permesso di eseguire trapianti su quattro pazienti in lista d’attesa. L’intervento si è svolto nel blocco operatorio e ha riguardato più organi. La procedura ha coinvolto più donatori e ha portato a un intervento complesso di prelievo, con l’obiettivo di salvare le vite di altri pazienti.

Pontedera (Pisa), 25 maggio 2026 – Nel blocco operatorio dell’ ospedale “Felice Lotti” di Pontedera ha avuto luogo un complesso processo di donazione multiorgano che ha consentito di restituire a 4 pazienti in lista d’attesa per trapianto una nuova prospettiva di vita. A seguito della tempestiva segnalazione del potenziale donatore da parte dell’unità operativa di Terapia intensiva, diretta da Paolo Carnesecchi, al locale Coordinamento ospedaliero per il procurement (l'insieme di tutte le attività cliniche, logistiche e amministrative che gestiscono il percorso donativo), diretto da Tamara Biscioni, è stato possibile avviare il percorso di donazione, realizzando il progetto di fine vita di un paziente per il quale ogni tentativo terapeutico era stato esperito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera, prelievo multi organo consente il trapianto per quattro pazienti in lista d’attesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rete trapianti solida anche dopo il ‘cuore bruciato’, 8mila pazienti in attesa di un organoUna tragedia ha segnato profondamente la comunità nazionale: un bambino di nome Domenico Caliendo è deceduto, suscitando dolore e commozione.

Fibrosi cistica, Pasqua solidale: colombe per offrire alloggio e supporto ai pazienti in lista trapiantoDurante il periodo pasquale, un'associazione della regione ha avviato un progetto solidale in collaborazione con una locanda alimentare.

Donazione multiorgano al blocco operatorio del Lotti di PontederaNel blocco operatorio dell’ospedale Felice Lotti di Pontedera ha avuto luogo un complesso processo di donazione multiorgano che ha consentito di restituire a 4 pazienti in lista d’attesa per ... gonews.it

Donazione multiorgano con tecnica della circolazione extracorporea, salvati 3 pazientiPontedera, 31 maggio 2025 – Complessa procedura di donazione multiorgano eseguito nell’ospedale Felice Lotti di Pontedera con la tecnica della circolazione extracorporea. Un processo lungo e ... lanazione.it