Gabriele Gravina difende Gianluca Rocchi | Fango sugli arbitri dietro quel ruolo c'è una famiglia

Gabriele Gravina, ex presidente della Federcalcio, ha commentato le recenti polemiche sugli arbitri, difendendo Gianluca Rocchi e sottolineando che dietro il ruolo ci sono persone con famiglie. Ha anche preso posizione sulla scelta di Gennaro Gattuso come allenatore, affermando che era la decisione corretta e criticando chi parla di ripescaggi. Gravina si è dimesso dopo la mancata qualificazione degli azzurri ai prossimi tornei internazionali.

L'ex presidente della Federcalcio, dimissionario dopo la mancata qualificazione degli Azzurri, difende le sue scelte: "Gattuso era l'uomo giusto e parlare oggi di ripescaggio è vergognoso". E sull'addio all'incarico aggiunge: "Io, capro espiatorio. Non ho fallito". E prende posizione sull'inchiesta della Procura di Milano.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Caso Rocchi, i presunti colloqui sugli arbitri da dare all’Inter restano “persone non identificate”L'ex designatore, Rocchi, ha annunciato che non si presenterà all'interrogatorio con il pm della Procura di Milano. Pasquale De Meo: “Noi arbitri vivevamo un clima di terrore. Gravina, Chinè e Rocchi comandavano tutto”Intervista a Pasquale De Meo, assistente fuori dall'AIA dal 2024, uno dei primi a denunciare la gestione Rocchi: "Condizionare il VAR vuol dire... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inchiesta arbitri, Gravina difende la Figc dal commissariamento; Inchiesta su Rocchi e arbitri di Serie A, governo in pressing per commissariare la Figc; Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri indagato a Milano per concorso in frode sportiva. Lui: sono sereno. Il legale: sempre...; Caos Rocchi, Marotta ribadisce: L’Inter non verrà mai coinvolta. Non ho fallito: sentite Gravina. No al commissariamento e sugli arbitri: Fango senza...Non sono stato costretto a dimettermi, nella maniera più assoluta. Torna a parlare così presidente dimissionario della Figc, Gabriele Gravina, dagli studi di Otto e mezzo su La7. E' stata una mia s ... tuttosport.com Inchiesta arbitri, Gravina difende la Figc dal commissariamentoIn attesa degli sviluppi delle indagini, si infiamma il dibattito nel mondo politico sull’ipotesi di commissariare la Federcalcio ... ilsole24ore.com Gabriele Gravina torna a parlare Lo fa rivendicando quello che è stato il suo lavoro in FIGC Le dichiarazioni complete nel primo commento - facebook.com facebook Gabriele #Gravina a La7: “Non credo di aver fallito da Presidente della #FIGC, ma è stato giusto dimettermi. Sono stato usato come capro espiatorio di situazioni che non mi appartengono…” x.com