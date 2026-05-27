Al Da Ponte di Varese c’è l’Abf Digital Lab un bus-laboratorio digitale per i giovani pazienti dell' ospedale

Notizia in breve

All’ospedale Da Ponte di Varese è stato inaugurato l’Abf Digital Lab, un bus-laboratorio mobile dedicato ai giovani pazienti. Il laboratorio permette ai bambini e ragazzi ricoverati di accedere a strumenti digitali e risorse educative, facilitando la prosecuzione degli studi durante il ricovero. La struttura si sposta all’interno dell’ospedale per offrire supporto educativo ai pazienti più giovani.