Al Da Ponte di Varese c’è l’Abf Digital Lab un bus-laboratorio digitale per i giovani pazienti dell' ospedale
All’ospedale Da Ponte di Varese è stato inaugurato l’Abf Digital Lab, un bus-laboratorio mobile dedicato ai giovani pazienti. Il laboratorio permette ai bambini e ragazzi ricoverati di accedere a strumenti digitali e risorse educative, facilitando la prosecuzione degli studi durante il ricovero. La struttura si sposta all’interno dell’ospedale per offrire supporto educativo ai pazienti più giovani.
Varese, 27 maggio 2026 – Un laboratorio digitale che aiuta i pazienti più giovani a continuare gli studi anche durante il ricovero: succede all’ospedale Da Ponte di Varese, dove ha aperto l'Abf Digita l. Di cosa si tratta? L'Abf Digital Lab nasce dall'impegno della Andrea Bocelli Foundation per dare opportunità educative a ragazzi che si trovano in contesti fragili o comunque complicati, un progetto realizzato con il contributo di partner come la Kpmg Ets. Il techbus. Elemento centrale dell'Abf Digital Lab è il teachbus, ovvero un laboratorio mobile dotato di computer portatili, tablet e visore per la realtà virtuale che si integrano con l 'attività didattica anche grazie alla presenza di un atelierista digitale che collabora con gli insegnanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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