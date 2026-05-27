Al Da Ponte di Varese c’è l’Abf Digital Lab un bus-laboratorio digitale per i giovani pazienti dell' ospedale

Da ilgiorno.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’ospedale Da Ponte di Varese è stato inaugurato l’Abf Digital Lab, un bus-laboratorio mobile dedicato ai giovani pazienti. Il laboratorio permette ai bambini e ragazzi ricoverati di accedere a strumenti digitali e risorse educative, facilitando la prosecuzione degli studi durante il ricovero. La struttura si sposta all’interno dell’ospedale per offrire supporto educativo ai pazienti più giovani.

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Varese, 27 maggio 2026 – Un laboratorio digitale che aiuta i pazienti più giovani a continuare gli studi anche durante il ricovero: succede all’ospedale Da Ponte di Varese, dove ha aperto  l'Abf Digita l. Di cosa si tratta?  L'Abf Digital Lab nasce dall'impegno della Andrea Bocelli Foundation per dare opportunità educative a ragazzi che si trovano in contesti fragili o comunque complicati, un progetto realizzato con il contributo di partner come la Kpmg Ets. Il techbus. Elemento centrale dell'Abf Digital Lab è il teachbus, ovvero un laboratorio mobile dotato di computer portatili, tablet e visore per la realtà virtuale che si integrano con l 'attività didattica anche grazie alla presenza di un atelierista digitale che collabora con gli insegnanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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