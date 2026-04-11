Varese 25 giovani poeti sognano per i piccoli pazienti dell’ospedale

Venerdì 10 aprile, nell’aula magna dell’istituto Dante Alighieri di Varese, si è svolta la cerimonia di premiazione del 14° Concorso di poesia Giacomo Ascoli. Alla festa hanno partecipato venticinque giovani poeti, che hanno ricevuto riconoscimenti per le loro composizioni. L’evento ha coinvolto anche il pubblico presente, composto principalmente da studenti, insegnanti e genitori, che hanno assistito alla premiazione di fronte a un pubblico attento e partecipe.

Venti cinque giovani talenti sono stati celebrati nell’aula magna dell’istituto Dante Alighieri di Varese durante il pomeriggio di venerdì 10 aprile, in occasione della premiazione del 14° Concorso di poesia Giacomo Ascoli. L’evento ha la partecipazione di ben 451 studenti, compresi tra i 9 e i 13 anni, che hanno esplorato attraverso la scrittura il tema dei sogni, dando voce a visioni che spaziano dai goal sportivi alle maree notturne, fino a figure surreali come un bue svitato. Il concorso, nato per onorare la memoria di Giacomo, scomparso nel 2005 all’età di soli 12 anni a causa di un linfoma non Hodgkin, rappresenta un ponte generazionale tra la scuola e la comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese, 25 giovani poeti sognano per i piccoli pazienti dell’ospedale Taormina: Vigili donano calore pasquale ai piccoli pazienti dell’ospedaleLa mattinata del 2 aprile 2026, alle ore 10:30, ha rinnovarsi un appuntamento di solidarietà a Taormina. I carabinieri di Acireale portano un sorriso ai piccoli pazienti dell'ospedale Santa MartaIn tale contesto, i carabinieri della compagnia di Acireale hanno fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati presso i reparti di pediatria e...