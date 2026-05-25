Dal super laboratorio unico in Europa alla digital pathology | l’Ospedale di Bergamo è già nel futuro

Notizia in breve

Un nuovo sistema di automazione è stato installato in un ospedale di Bergamo, coprendo 50 metri di binari che funzionano 24 ore su 24, sette giorni su sette. Questo sistema permette il trasporto di circa 900 provette contemporaneamente, facilitando le procedure di laboratorio. L’ospedale ha anche introdotto la digitalizzazione delle analisi patologiche, migliorando la gestione e l’efficienza delle diagnosi.