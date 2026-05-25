Dal super laboratorio unico in Europa alla digital pathology | l’Ospedale di Bergamo è già nel futuro
Un nuovo sistema di automazione è stato installato in un ospedale di Bergamo, coprendo 50 metri di binari che funzionano 24 ore su 24, sette giorni su sette. Questo sistema permette il trasporto di circa 900 provette contemporaneamente, facilitando le procedure di laboratorio. L’ospedale ha anche introdotto la digitalizzazione delle analisi patologiche, migliorando la gestione e l’efficienza delle diagnosi.
Entriamo nei locali dove ogni anno vengono eseguiti circa 6 milioni di esami, grazie a un Total Laboratory Automation che alla massima capacità può gestire anche 7.000 provette al giorno. Avanza anche la digitalizzazione dei vetrini istologici che apre a una rete provinciale di analisi e a prospettive di collaborazione senza confini Lungo i 50 metri di binari che scorrono senza sosta, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, possono viaggiare fino a 900 provette contemporaneamente, circa 3.500 al giorno ai ritmi attuali, cifra che a pieno regime e sotto stress potrebbe potenzialmente raddoppiare: campioni che, con un preciso grado di priorità, arrivano... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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