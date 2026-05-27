Al circolo alla falco Novità sullo stadio e incontro sugli spareggi di Senigallia

Al circolo alla Falco si è svolto un incontro riguardante le prossime partite di spareggio a Senigallia e le novità sullo stadio. Tra i presenti c’era anche un ex giocatore che nel 1983 partecipò allo spareggio decisivo per la promozione in serie C. In quella occasione, circa ottomila tifosi di Pesaro assistettero alle due gare che portarono alla promozione della squadra locale.

C’era anche Claudio Leonardi allo spareggio decisivo che 40 anni fa sancì la promozione in C della Vis a Senigallia, nel triangolare che trascinò agli spareggi ottomila pesaresi in due gare. Se ne parlerà al circolo Mcl San Carlo "Alla Falco" di via Turati, di fianco al cinema Solaris, alle 20,30 (prenotazione posto al numero watsapp 353 4652609), in un incontro con alcuni dei protagonisti di allora che racconteranno l’evento che rilanciò il calcio pesarese dopo quasi un decennio di difficoltà e categoria minori. Un momento tutto pesarese voluto dal circolo "Alla Falco" con l’obiettivo di rileggere una pagina di storia sportiva, ma non solo,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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