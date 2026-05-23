L’evento MERCOLEDI’ 27 MAGGIO ALLE 20,30 Gli spareggi raccontati dai protagonisti | incontro aperto a tutti al circolo Mcl Alla Falco

"Quelle giornate magiche di 40 anni fa“ è il titolo dell’incontro organizzato per mercoledì 27 maggio alle 20,30 dal circolo Mcl San Carlo "Alla Falco" di via Turati, di fianco al cinema Solaris (prenotazione watsapp). Il programma. “Il duello“: Giorgio Clementoni difensore della Vis e Bobo Camborata, attaccante del Gubbio; “Il fiuto del gol“: Bobo Del Monte; “Tattica, psicologia, furore, gli spareggi preparati negli spogliatoi e il ricordo di mister Nicoletti e del ds Silvio Margelloni: Gianni Boiani, vice allenatore della Vis; “Perdere gli spareggi con in panchina Zaccheroni, l’allenatore dello scudetto del Milan“: Gianni Cioncolini ds del Riccione; “La febbre del tifo“: Alberto Ghiandoni raccontato da suo figlio Gianluca; “Una curva di passione, la spinta degli ultras“: Roberto Bizzocchi, fondatore dei Vis Boys. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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