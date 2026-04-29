Senigallia dubbi sugli avanzamenti di carriera nella Polizia locale La Cgil | Esposto all' Anticorruzione e segnalazione alla Corte dei conti

A Senigallia, la Funzione pubblica della Cgil Ancona ha presentato un esposto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e ha segnalato alla Corte dei Conti alcuni dubbi riguardo ai processi di avanzamento di carriera all’interno della Polizia locale del Comune. La questione riguarda la trasparenza e la regolarità delle procedure di promozione interna, con particolare attenzione alle modalità di selezione e ai criteri adottati.

SENIGALLIA – Finisce sotto la lente delle autorità la selezione interna per l’avanzamento di carriera nella Polizia Locale del Comune: la Funzione pubblica Cgil Ancona ha presentato un esposto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e una segnalazione alla Corte dei Conti, sollevando dubbi sulle modalità con cui si è svolta la procedura conclusa a dicembre. I dubbi sulla selezione Secondo il sindacato, che nei mesi scorsi ha richiesto l’accesso agli atti, restano zone d’ombra su come siano stati valutati i titoli di studio e le competenze professionali dei candidati. Elementi che, stando al bando, avrebbero dovuto incidere in modo determinante nella formazione della graduatoria finale.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Dubbi sugli avanzamenti di carriera nella Polizia locale. La Cgil: «Esposto all'Anticorruzione»

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