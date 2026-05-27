Al campione paralimpico Francis Ceccarelli consegnate le ‘Ali del Pegaso’

Da corrieretoscano.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consiglio regionale ha consegnato a Francis Ceccarelli le ‘Ali del Pegaso’. Ceccarelli è un atleta paralimpico che ha partecipato a competizioni recenti. La cerimonia si è svolta a Firenze, in occasione di un evento dedicato ai riconoscimenti per atleti e personalità che si sono distinte in ambito sportivo. La premiazione è stata pubblica e ha coinvolto rappresentanti istituzionali.

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FIRENZE – Il consiglio regionale premia Francis Ceccarelli, giovane protagonista alle recenti olimpiadi di Milano Cortina che lo hanno visto impegnato nel gigante e nello slalom speciale, con le Ali del Pegaso, riconoscimento che l’assemblea legislativa toscana conferisce ai giovani under 35 che si distinguono in ambito culturale, sociale o sportivo, portando in alto il nome della Regione. Il premio è stato consegnato dai vicepresidenti dell’assemblea legislativa toscana  Antonio Mazzeo e Diego Petrucci,  il quale aveva proposto il riconoscimento all’ufficio di presidenza del consiglio regionale. Il premio va al giovane atleta per aver incarnato i valori universali dello sport, della resilienza e dell’orgoglio del territorio toscano nel mondo, fungendo da straordinario esempio positivo per tutti i giovani. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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