Al campione paralimpico Francis Ceccarelli consegnate le ‘Ali del Pegaso’
Il consiglio regionale ha consegnato a Francis Ceccarelli le ‘Ali del Pegaso’. Ceccarelli è un atleta paralimpico che ha partecipato a competizioni recenti. La cerimonia si è svolta a Firenze, in occasione di un evento dedicato ai riconoscimenti per atleti e personalità che si sono distinte in ambito sportivo. La premiazione è stata pubblica e ha coinvolto rappresentanti istituzionali.
FIRENZE – Il consiglio regionale premia Francis Ceccarelli, giovane protagonista alle recenti olimpiadi di Milano Cortina che lo hanno visto impegnato nel gigante e nello slalom speciale, con le Ali del Pegaso, riconoscimento che l’assemblea legislativa toscana conferisce ai giovani under 35 che si distinguono in ambito culturale, sociale o sportivo, portando in alto il nome della Regione. Il premio è stato consegnato dai vicepresidenti dell’assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo e Diego Petrucci, il quale aveva proposto il riconoscimento all’ufficio di presidenza del consiglio regionale. Il premio va al giovane atleta per aver incarnato i valori universali dello sport, della resilienza e dell’orgoglio del territorio toscano nel mondo, fungendo da straordinario esempio positivo per tutti i giovani. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Notizie e thread social correlati
Al bobbista Fantazzini il riconoscimento ‘Le ali del Pegaso’Nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, si è svolta la cerimonia di consegna delle Ali del Pegaso a Eric Fantazzini, atleta olimpico del bob.
Le ali del Pegaso a Bracci. Talento musicale under 35Un giovane talento musicale sotto i 35 anni ha eseguito le note dell’overture in re maggiore op.