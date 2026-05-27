Al campione paralimpico Francis Ceccarelli consegnate le ‘Ali del Pegaso’

Notizia in breve

Il consiglio regionale ha consegnato a Francis Ceccarelli le ‘Ali del Pegaso’. Ceccarelli è un atleta paralimpico che ha partecipato a competizioni recenti. La cerimonia si è svolta a Firenze, in occasione di un evento dedicato ai riconoscimenti per atleti e personalità che si sono distinte in ambito sportivo. La premiazione è stata pubblica e ha coinvolto rappresentanti istituzionali.