Le ali del Pegaso a Bracci Talento musicale under 35

Un giovane talento musicale sotto i 35 anni ha eseguito le note dell’overture in re maggiore op. 43 di Luigi Boccherini con l’Orchestra Giovanile a Bracci. La performance ha coinvolto un pubblico presente, che ha ascoltato con attenzione l’esecuzione delle composizioni classiche. L’evento si è svolto in un contesto di musica dal vivo, con i musicisti che hanno portato in scena un repertorio del compositore italiano.

Le note dell’overture in re maggiore op. 43 di Luigi Boccherini suonate dall’ Orchestra Giovanile della Toscana hanno accompagnato la premiazione del suo direttore artistico Gabriele Bracci che ha ricevuto le ‘Ali del Pegaso’, il riconoscimento che l’assemblea legislativa toscana conferisce agli Under 35 che si distinguono in ambito culturale, sociale o sportivo, portando in alto il nome della Regione. Fiorentino di nascita, classe 2000, ma ormai pisano di adozione, Bracci si è avvicinato alla musica per la prima volta a 9 anni prendendo inizialmente lezioni di pianoforte, proseguendo poi il suo percorso con lo studio dell’organo e del clavicembalo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le ali del Pegaso a Bracci. Talento musicale under 35 Articoli correlati Al tennista pisano Francesco Maestrelli le Ali del PegasoFrancesco Maestrelli, giovane tennista toscano protagonista agli Australian Open di tennis, verrà premiato dal Consiglio regionale con le Ali del... Al bobbista Fantazzini il riconoscimento ‘Le ali del Pegaso’FIRNZE – Nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, è avvenuta la consegna a Eric Fantazzini, atleta olimpico del bob, delle Ali del Pegaso,... Tutto quello che riguarda Le ali del Pegaso a Bracci Talento... Temi più discussi: Riconoscimenti: le Ali del Pegaso a Gabriele Bracci; Le Ali del Pegaso a Gabriele Bracci; Le ali del Pegaso a Bracci. Talento musicale under 35; Gabriele Bracci sulle Ali del Pegaso. Le ali del Pegaso a Bracci. Talento musicale under 35Il Consiglio regionale ha premiato il direttore artistico dell’Orchestra Giovanile della Toscana: Le opportunità oggi sono difficili da trovare e mai garantite . lanazione.it Le Ali del Pegaso a Gabriele Bracci, direttore artistico dell'Orchestra giovanile della ToscanaLe note dell’overture in re maggiore op. 43 di Luigi Boccherini suonate dall’Orchestra Giovanile della Toscana hanno accompagnato la premiazione del suo ... gonews.it Pegaso d’Oro alla Fondazione Tommasino Bacciotti, Giani: “Un esempio straordinario di forza e impegno” x.com Il Pegaso d’Oro alla Fondazione Tommasino Bacciotti. Un riconoscimento a un impegno straordinario accanto ai bambini e alle famiglie, nel segno della solidarietà, dell’accoglienza e della cura. Un esempio concreto di comunità che si prende cura delle pers - facebook.com facebook