Al bobbista Fantazzini il riconoscimento ‘Le ali del Pegaso’

Nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, si è svolta la cerimonia di consegna delle Ali del Pegaso a Eric Fantazzini, atleta olimpico del bob. L’onorificenza viene assegnata dall’assemblea legislativa a giovani sotto i 35 anni che si distinguono in vari settori, tra cui lo sport e la cultura. La consegna è avvenuta in un momento formale e pubblico, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali.

FIRNZE – Nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, è avvenuta la consegna a Eric Fantazzini, atleta olimpico del bob, delle Ali del Pegaso, l'onorificenza che l'assemblea legislativa riconosce a donne e uomini under 35 che si distinguono in tutti i campi dalla cultura allo sport. Fantazzini, che vive da molti anni a Peccioli, è reduce dalle recenti Olimpiadi invernali di Milano – Cortina dove ha gareggiato nella specialità del bob a quattro. Alla cerimonia sono intervenuti la presidente del consiglio regionale Stefania Saccardi, i vicepresidenti Antonio Mazzeo e Diego Petrucci, il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni. "Con le Ali del Pegaso vogliamo riconoscere il talento, la determinazione e la passione di Eric Fantazzini, un atleta che con il suo percorso rappresenta al meglio i valori dello sport.