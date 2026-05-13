Itea Spa ha registrato un incremento del 252% negli investimenti, raggiungendo 53 milioni di euro di ricavi nel settore edilizio. Sono stati annunciati 30 milioni di euro destinati alla riqualificazione energetica e 38 nuovi alloggi previsti nella zona di Alboletta. Restano da chiarire le modalità di impiego dei fondi e le ubicazioni precise dei nuovi immobili.

? Domande chiave Come verranno impiegati i 30 milioni per la riqualificazione energetica?. Dove sorgeranno i 38 nuovi alloggi previsti per la zona di Alboletta?. Chi gestirà i tempi dei cantieri per garantire le nuove case?. Perché gli investimenti sono triplicati in soli dodici mesi?.? In Breve Patrimonio netto salito a 933.638.609 euro con utile di 173.855 euro.. Oltre 30 milioni di euro destinati alla riqualificazione energetica degli edifici.. Recuperati 503 alloggi e avviati progetti per 38 nuove unità ad Alboletta.. Simone Marchiori sottolinea l'impegno operativo per rispondere al bisogno di casa.. La Provincia ha approvato il bilancio 2025 di Itea Spa, segnando un salto netto con ricavi che toccano i 53 milioni di euro e investimenti che sono letteralmente triplicati rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Itea Spa: investimenti al +252%, 53 milioni di ricavi per l’edilizia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Gaia spa: 53 milioni per la rete idrica e un utile di 2,9 milioni? Cosa scoprirai Quanto incide l'investimento di 53 milioni sulla bolletta del cittadino? Come verranno utilizzati i fondi per ridurre le perdite...

Leggi anche: Rebuild 2026, Anzelini (Itea): "Serve un nuovo modello di edilizia pubblica sostenibile e razionale"

Argomenti più discussi: Bilancio 2025: chiusura nel segno della solidità finanziaria e di un'accelerazione degli investimenti; Approvato il bilancio di Itea Spa, triplicati gli investimenti; Assemblea del Socio, approvato il bilancio di Itea Spa: chiusura nel segno della solidità finanziaria e dell’accelerazione degli investimenti; Rebuild 2026, Anzelini (Itea): Serve un nuovo modello di edilizia pubblica sostenibile e razionale.

ITAL EDILIZIA S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Itea, al 31 dicembre 2022 locato l'86,6% degli alloggiAl 31 dicembre 2022 gli alloggi destinati alla locazione in disponibilità di Itea spa sono 10.658, mentre le unità immobiliari non abitative sono 6.125. La società, inoltre, gestisce per conto di ... ansa.it