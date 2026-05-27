Durante la pandemia, sono state donate circa 10.000 dosi di monoclonali da Eli Lilly, che sono state successivamente rifiutate e poi riacquistate a prezzi elevati. Sono emerse email che indicano possibili falsità riguardo a questa vicenda. Controlli e verifiche sono in corso per accertare eventuali irregolarità e responsabilità. La vicenda coinvolge anche aspetti legati a rapporti tra aziende farmaceutiche e politica locale.

L'audizione dell'ex dg Prevenzione Rezza non chiarisce il mistero sulle dosi "regalate" all'Italia, rifiutate e poi ricomprate che avrebbero potuto salvare migliaia di vite Sulle 10mila dosi di monoclonali donate da Eli Lilly in pandemia, rifiutate e poi riacquistate a peso d’oro qualcuno ha mentito. Ci sono due verità contrastanti tra ciò che disse Aifa nel dicembre del 2020 e ciò che riportano alcune email di qualche mese prima, depositate in commissione Covid dall’ex dg della Prevenzione Ranieri Guerra. Se n’è accorto il senatore Fdi Antonella Zedda, che l’altro giorno ha chiesto lumi all’altro ex dg della Prevenzione Giovanni Rezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aifa, monoclonali in pandemia e gli affari Pd a Siena: ecco le mail chiave

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