Alzheimer studio Cochrane smonta gli anticorpi monoclonali | Effetti su declino cognitivo e demenza limitati o nulli

Un nuovo studio condotto dall'associazione Cochrane analizza l'efficacia degli anticorpi monoclonali nel trattamento dell'Alzheimer, evidenziando come i risultati mostrino benefici limitati o nulli nel contrastare il declino cognitivo e la progressione della demenza. La ricerca si basa su una revisione di diversi studi clinici e pubblicazioni scientifiche, offrendo un quadro aggiornato sulla validità di questi farmaci in ambito neurologico.

Un importante studio condotto da scienziati dell'associazione Cochrane ha determinato che gli anticorpi monoclonali hanno un'efficacia limitata o nulla contro i sintomi del declino cognitivo e la progressione della demenza. I risultati dovranno essere approfonditi da ulteriori indagini.🔗 Leggi su Fanpage.it

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