AI Week 2026 | l’IA non è un software ma una rivoluzione dei processi

Notizia in breve

Durante l’AI Week 2026 si è discusso di come l’intelligenza artificiale rappresenti più di un semplice software, influenzando profondamente i processi aziendali. Sono state poste domande sul mutamento del ruolo dei dipendenti, tra esecutori e supervisori, e sui rischi legati all’uso di software in abbonamento, che potrebbero ostacolare la crescita delle imprese. La discussione si è concentrata sulle trasformazioni operative e sui possibili ostacoli derivanti dall’adozione di tecnologie IA.