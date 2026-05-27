AI Week 2026 | l’IA non è un software ma una rivoluzione dei processi
Durante l’AI Week 2026 si è discusso di come l’intelligenza artificiale rappresenti più di un semplice software, influenzando profondamente i processi aziendali. Sono state poste domande sul mutamento del ruolo dei dipendenti, tra esecutori e supervisori, e sui rischi legati all’uso di software in abbonamento, che potrebbero ostacolare la crescita delle imprese. La discussione si è concentrata sulle trasformazioni operative e sui possibili ostacoli derivanti dall’adozione di tecnologie IA.
? Domande chiave Come cambierà il ruolo del dipendente tra esecutore e supervisore? Perché i software in abbonamento rischiano di frenare la tua azienda? Cosa significa trasformare l'IA da semplice software a asset proprietario? Come si riprogettano i processi aziendali per non sprecare l'IA??? In Breve Evoluzione lavoratore da esecutore a orchestratore e supervisore strategico Settore edilizia e PA beneficiano di bozze generate da sistemi avanzati SNAP sviluppa cinque progetti custom . 🔗 Leggi su Ameve.eu
L'incubo del Go-To-Market: lanciare software quando l'AI cambia ogni settimana – Veronica Rosso
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Temi più discussi: AI Week 2026, tutte le novità annunciate all'evento di Milano; AI Week 2026: la sfida di restare umani; AI Week 2026 (19-20 Maggio): l’Europa dell’AI vale il 40% del mercato e punta a +457% entro il 2030; Engineering porta l’Intelligenza artificiale made in Italy all’AI Week.
Eravamo all'AI Week Milan 2026 e il messaggio era chiaro: l'AI non è il fine. È il mezzo. Due giorni di conversazioni concrete, dimostrazioni dal vivo e incontri con chi sta già costruendo il futuro del business. Per noi di Spoki, questo è esattamente il punto: l'AI h facebook
A #Milano torna l’ #AIWEEK2026 e anche quest’anno saremo tra i protagonisti della manifestazione portando nuove idee, visione e concretezza attraverso le nostre soluzioni #AI per PA e grandi aziende. Segui gli appuntamenti in cui racconteremo l’approc x.com
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