Recentemente si è appreso che il 75% del nuovo codice software prodotto dalla società tecnologica viene generato dall'intelligenza artificiale sotto supervisione umana. Questa pratica riguarda la creazione di nuovi programmi e aggiornamenti, con l’obiettivo di accelerare i processi di sviluppo e migliorare l’efficienza complessiva. La notizia sottolinea come l’uso dell’IA stia diventando sempre più diffuso nel settore dell’innovazione digitale.

? Cosa sapere Il 75% del nuovo codice Google viene generato dall'intelligenza artificiale con supervisione umana.. L'adozione di modelli Gemini e Claude Code accelera le migrazioni software di sei volte.. Il 75% del nuovo codice prodotto da Google viene oggi generato dall’intelligenza artificiale e successivamente sottoposto alla revisione dei programmatori umani, secondo quanto comunicato dalla società. Questa trasformazione radicale nei processi di sviluppo software mostra una progressione estremamente rapida: se nell’ottobre 2024 la quota di codice assistito era ferma al 25%, i dati indicano che entro l’autunno del 2025 tale percentuale aveva già raggiunto il 50%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivoluzione Google: l’IA scrive già il 75% del nuovo codice software

Chrome DevTools AI Assistant Is a Game Changer

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