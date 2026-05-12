A Milano, si svolge AI WEEK 2026, un evento di due giorni dedicato all’intelligenza artificiale. Oltre 25.000 professionisti provenienti da vari paesi partecipano alla manifestazione, che vede la presenza di 700 relatori internazionali e 250 aziende coinvolte. La manifestazione si concentra su temi di innovazione, formazione e opportunità di networking nel settore dell’intelligenza artificiale.

AI WEEK 2026 porta a Milano oltre 25mila partecipanti, 700 speaker internazionali e 250 aziende: due giorni dedicati a innovazione, formazione e networking sull’intelligenza artificiale. MILANO – Milano si prepara a diventare la capitale europea dell’intelligenza artificiale con l’arrivo di oltre 25mila persone per la settima edizione di AI WEEK 2026, in programma il 19 e 20 maggio a Fiera Milano Rho. Un appuntamento che cresce anno dopo anno e che, con 700 speaker internazionali, 17 palchi tematici e più di 250 sponsor, si conferma come uno dei principali eventi continentali dedicati alla cultura dell’IA. Una manifestazione che punta non solo a raccontare la rivoluzione digitale, ma a renderla accessibile a manager, imprenditori e professionisti.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Milano capitale europea dell’IA: AI WEEK 2026 porta in città oltre 25mila professionisti

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